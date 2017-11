[Video] Conductora Dice Que Messi Es Colombiano – Las Redes Enloquecieron En Su Contra

No hay nada peor para una persona que se dedica a los medio de comunicación que cometer un error por falta de conocimiento mientras están a aire.

Esto le sucedió a la conductora y modelo, Alejandra Buitrago, quien durante una entrevista declaro que Lionel Messi era su jugador favorito por ser Colombiano!

No tardaron las redes sociales en reaccionar y le comenzaron a llover insultos y comentarios no placenteros de parte de sus seguidores y fanáticos del fútbol en general, las redes explotaron en su contra.

“Cuando vi el video me reí muchísimo, porque esa soy yo; soy la mujer más despistada del mundo, la más desconcentrada y para este trabajo me ha costado mucho,”la conductora y modelo le contó al Canal RCN, “Cuando comencé en ‘Fuera de lugar’ (programa de TV), no tenía mucho conocimiento de deportes, ni de futbol, ni de la presentación,” concluyo.