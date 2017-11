Los Jugadores De Los Houston Astros Estarán Firmando Autógrafos.

Checa la lista de lugares en donde estarán algunos de los jugadores de los Houston Astros esta semana.

Nov. 15 from 5:30 p.m. to 6:30 p.m., 9734 Katy Freeway, Houston (Correa’s session)

Nov. 15 from 7 p.m. to 8 p.m., 2804 Business Center Drive, Pearland (McCullers’ session)

Nov. 16 from 7 p.m. to 8:30 p.m., 21351 Gulf Freeway, Webster (Bregman’s session)

Nov. 20 from 5:30 p.m. to 6:30 p.m., 23155 I-10 West, Katy (Altuve’s session)

La Tienda Academy estará distribuyendo pases dos horas antes de cada sesión de autógrafos en la orden en que vaya llegando la gente (first come first). Los jugadores firmaran posters de la tienda mas no estarán firmando otros artículos traídos por los fans.