[Video] Serpiente Estuvo A Punto De Ahorcar A Concursante En Pleno Baile

Esto no es ningún secreto, odio las culebras y serpientes. Yo las considero fuere de este planeta y no ha nada en este mundo que me vaya a cambiar de opinion.

Es por eso que al ver como una concursante en el programa Venga La Alegría es casi ahorcada por una serpiente, a mi me llena de escalofríos. La situación no paso a mayores ya que le ayudaren inmediatamente y lo disimulo a la perfección pero el video muestra como el reptil poco a poco se enredo en su cuello.

Aquí las imágenes:

Lo bueno es que no paso a mayores. Que harían ustedes? Le temen a las serpientes como yo?