5 Super Tips Para Que Sobrevivas El Viernes Negro

Es el día que muchos han esperado pero sin duda uno de los menos deseados. Estamos hablando del Viernes Negro, el día de compras mas intenso de todo el año.

Este viernes muchos saldrán a las tiendas en busca de los mejores precios y regalos para la temporada navideña y nosotros queremos hacer que esta experiencia sea fácil para todos.

Es por eso que hemos hechos una pequeña lista de consejos para que sobrevivan el Viernes Negro:

5. Llévate Lonche!

Es en serio, antes de salir de casa asegúrate de que tengas algo de comer contigo. Las filas para pagar ya estarán increíblemente llenas de personas, imagínate los restaurantes del centro comercial. No hay nada mas intenso que una multitud de gente desesperada por terminar las compras que un multitud de gente con hambre. Eviten la perdida de tiempo.

4. Damas, no se pongan tacones!

No lo hagan, no vale la pena. Sabemos que a muchas damas le enorgullece tener la habilidad de poder pasar largos periodos de tiempo en tacones, pero este no es el día de demostrarlo. Mejor pónganse una tenis cómodos y hagan de este día la mejor experiencia posible.

3. Ten En Mente Lo Que Buscas!

Este es uno de los consejos mas importantes de todos, no pierdas el tiempo. Asegúrate de saber exactamente lo que buscas. Este no es el día para estar caminando en círculos, no hay tiempo que perder, anota lo que buscas y así podrás encontrar las mejores ofertas mucho mas rápido.

2. No Vayas De Compras Sin Acompañante



Este no es el día de ir de comprar solos, simplemente no lo hagan! Es no solamente mas complicado, pero puede ser peligroso. Es el día en el que todos saldrán de las tiendas con bolsas en mano, nunca saben. Es mejor tener mas pares de mano y ojos para estar seguros.

1. Quédate en Casa!

Deja que los demás se hagan bolas solos, mejor quédate en casita y disfruta de tu día de descanso con las personas que mas quieres. Es mejor hacer las compras en linea mientras te saboreas la comida recalentada de la noche anterior!

Te gustaron los consejos?