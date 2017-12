Dreamstime

La Navidad es una temporada tradicionalmente llena de color, luces, música, y por supuesto, de muchas películas! Durante la temporada navideña, muchas familia se sientas cerca de la chimenea o calentitos en la sala de sus hogares a ver muchas películas.

Es por eso que he decidido compartir mis lista de las 10 Mejores Películas Navideñas De Todos Los Tiempos! Estas pelis tienen un poco de todo: humor, melancolía, amor, y mucha diversion!

10. Bad Santa



9. A Charlie Brown Christmas



8. A Christmas Carol



7. A Christmas Story



6. Miracle On 34th Street



5. Love Actually



4. The Nightmare Before Christmas



3. Elf



2. How The Grinch Stole Christmas



1. Home Alone



Esta tu película favorite en esta lista?