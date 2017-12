Dreamstime

Suele pasar en la Navidad que abrimos un regalo que realmente no nos gusta. No es por ser mal agradecidos, pero vamos a ser honestos, hay algunos regalos que son para otra ocasión.

Aunque esto es mas común en los niños y en los adolescentes, los adultos también suelen estar decepcionados con sus regalos. Quiza porque el regalo no tiene nada de imaginación o porque puede ser tomado dicho regalo como falta de respeto.

Es por eso que hemos hecho una lista de Los 5 Peores Regalos De Navidad:

5.– Nada dice “Pense en ti al ultimo minuto’ mas que tarjetas de regalo. Este regalo te deja en claro de que se olvidaron de ti y al ultimo minuto decidieron cumplir contigo. NO LO HAGAS!

4.Sabemos que muchas tiendas tienen canastas MUY bonitas con desodorantes y perfumes para regalar, si es asi, adelante. Pero si le regalas a alguien SOLAMENTE un desodorante puede ser tomado como una falta de respeto! Repito, NO LO HAGAS!3.No importa que tan bonitas esten la flores,no las regales para navidad. Lo mismo va para otras plantas, recuerda que son regalos temporales y muchos de ellos moriran y requieren de mucho cuidado. Aguantate un par de meses para el dia de el amor y de la amistad. NO LO HAGAS!2.Por favor ni lo pienses, al menos que traigas el alchol para la fiesta navideña en si, no es un buen regalo. Muchas personas se pueden ofender, aunque no te lo digan. No es un regalo que te hace sentir querido o especial, sin importar si a la persona le gusta beber o no! NO LO HAGAS!

via GIPHY

1. Comida – No hay nada peor que regalar comida para Navidad, ademas de que no tiene NADA de originalidad, pero es otro que puede llegar a ofender a las personas. Si piensas regalr un jamon o un pavo, asegurate que venga con todo lo necesario para prepararlo facilmente. Asi se ve como que le pusiste mas esfuerzo al asunto. NO LO HAGAS!

Estas de acuerdo con esta lista? Que le agregarias? Dejame saber en los enlaces de aqui abajo!