-Via Emily Jimenez-

El cantante puertorriqueño sigue conquistando corazones y demas con su espectacular figura.

A sus 49 años, Chayanne publico una foto sin camisa mostrando sus musculos y lo bien que le sienta su edad a las redes sociales enloqueciendo a las mujeres.

Aunque el cantante solo queria preguntar que es lo que pensaba el publico acerca de su barba, a sus seguidoras no les importo NADA.

“Ay no me digan que alguna en verdad estaba viendo la barba”, “¿Alguien está viendo la barba?”, “Me da igual tu barba, estás hecho un bombón”, “¿Y piensas que te voy a ver la cara?, me quedé en el centro de tu cuerpo”, son algunos comentarios que recibió el cantante.

Via TV Notas