Momento cuando a Romeo se le pierden las llaves del carro y le pide ayuda a una fanática para buscarlas. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #QueJoyita #ElMoluscoDePuertoRico #PuertoRicoNoEstaApagao

A post shared by Molusco 🎧 (@yosoymolusco) on Feb 18, 2018 at 8:54am PST