La conductora de 37 años, Gaby Ramirez fue discriminada en Six Flags de la Ciudad de Mexico por usar Shorts Muy Cortos. Gaby Ramirez comenta que paso la peor vergüenza de su vida, despues de que no la dejaron entrar a Six Flags por su forma de Vestimenta.

No consideramos que haya sido algo TAN malo, sin embargo, los encargados del establecimiento lo tomaron de otra manera.

Aquí la foto:

Expulsan a Gaby Ramírez de Six Flags por usar un revelador minishort | El Diario NY https://t.co/o8uA0bgEGB pic.twitter.com/5oFltDx0gY — El Diario Nueva York (@eldiariony) March 14, 2018

Que opinan?