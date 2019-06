¿Acabaron Con Su Carrera? Christian Chavez Habla De Lo Que Sufrio Tras Salir Del Closet

Por Diego Ramos



El actor y cantante Christian Chavez estuvo recientemente en el programa Saga Live de Adela Micha donde conto su historia tras salir del closet unos años atras.



El ex-integrante de el grupo RBD aseguro que fue todo un desafio cuando se destapo la noticia y que como toda libertad tiene un precio el pago la suya.



Tras la noticia de su matrimonio, Pedro Damian lo contacto para comentar que se podria hacer. "[Pedro Damian me hablo y me dijo] bueno hay de dos, podemos decir que era un montaje que estabas haciendo algo o enfrentarnos." Para esto Chavez aun era parte de RBD. "Primero que nada somos un grupo de seis, no me quiero llevar entre las patas a los demas, entonces hablamos con cada uno de ellos y ellos me apoyaron..." comento al respecto.



Al hablar sobre su carrera y lo que podria venir despues del anuncio, el actor comento que para la empresa que trabajaba su carrera habia terminado. "Empezo [todo] como pasa mucho en Mexico una doble moral no? como que de que bueno que padre! Si hay que ir mas avanzando, pero detras me dijeron en la empresa; se acabo tu carrera como actor aqui..." explico Chavez. "..Hace 12 años me dijeron; un personaje protagonico aqui ya no se te puede dar porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto, porque las marcas no quieren esto, porque las marcas no se quieren ver involucradas en esto..." continuo.



Tras esto el cantante hablo tambien de seguir su camino en la musica donde tambien le cerraron las puertas. "Me dedique entonces a la musica [pero] varios directores de radio en Mexico dijeron... No apoyamos la musica Homosexual." comento Christian.



Aseguro que en aquel entonces uno de los que le ofrecio su apoyo fue Ricky Martin y al cuestionarle que hubiera pasado si las cosas hubieran sido de otra manera el actor comento que todo en la vida pasa por alguna razon.



Termino la entrevista hablando de que ironicamente la empresa que hace 12 años le cerro las puertas por su orientacion sexual, hoy en dia esta a punto de estrenar una telenovela en la que los protagonistas principales son 2 personas del mismo sexo.



Video Cortesia de Saga Team:



Video of Christian Chávez revela las consecuencias que sufrió por ‘salir del clóset’