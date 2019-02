Aracely Arambula Podria Demandar A Luis Miguel

Una de las series mas esperadas últimamente es la continuación de la bioserie del cantante Luis Miguel.



En el 2018 la primera entrega de la serie dejo con mas preguntas que respuestas a mas de uno por lo que semanas después de terminada se anuncio la segunda temporada.



Y aunque aun no se sabe la fecha de estreno de la segunda temporada, hay una actriz que estará muy pendiente a ello por lo que puedan mostrar.



Se trata de la actriz y cantante Aracely Arambula, quien mantuvo una relación amorosa con Luis Miguel, y de quien también es madre de dos niños.





Durante una entrevista, la cantante comento tener a sus “abogados listos” en caso de que su nombre o el nombre de sus hijos sea mencionado en dicha serie.“No vamos a salir en esa serie, no esta autorizado mi nombre, mucho menos el de mis hijos..” dijo la actriz durante la entrevista.“Que saquen hasta antes de que me conocio y listo será un éxito también,” comento.De una forma muy graciosa Arambula termino diciendo: “Lo mejor de su vida me lo he quedado yo,” haciendo referencia a una canción de Julio Iglesias.El video lo puedes VER AQUI