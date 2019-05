Armando Manzanero Opina Que Carlos Rivera Podria Ser El Nuevo Luis Miguel

Por Diego Ramos



Durante una entrevista para el programa Sale el sol, el cantautor Armando Manzanero comento que Carlos Rivera podria ser uno de los grandes de la musica.



Y es que de acuerdo a sus palabras, Rivera es el artista que esta en su mejor momento y quien tiene las mas altas ventas de discos.



"...en este negocio del arte, en este negocio de la cantada, de la composicion todo el mundo tiene su tiempo, todo mundo tiene una gran epoca y yo creo que la gran epoca de Carlos Rivera esta en este tiempo..." comento Armando Manzanero.



Carlos Rivera gano un reality show musical en el 2004 y ahi inicio su carrera que va desde el canto, composicion, teatro musical y actor.





Hermosillo, sigo sonriendo por la gran noche que vivimos! Un lleno total de puro amor. GRACIAS con mi corazón! #GuerraTour #SoldOut . -- @montserratcastro_