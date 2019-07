Artistas Se Manifiestan En Contra Del Gobierno De Puerto Rico

Por Diego Ramos



Por los pasado dias son varias las protestas que se han sucitado en la Isla de Puerto Rico.



Miles de personas se han tomado las calles para exigir la renuncia de Ricardo Rosello, gobernador de la isla. La exigencia viene despues de que se filtraran mas de 900 mensajes (en chat) en los que el, junto a otros miembros de su equipio, usan mensajes sexistas asi como burlas y mensajes homofobicos.



Entre mas de los 900 mensajes, resaltan el insulto a Melissa Mark-Viverito, consejal en Nueva York a quien se refirio como una Pu** en reaccion a uno de los tweets de Viverito. 'Nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta p***,' se lee en uno de los mensajes de Rosello, dichos mensajes fueron intercambiados entre Noviembre del 2018 y Enero del 2019.



Otros mensajes van desde insultos a la gente con sobrepeso, el certamen de Miss Universo, contra ex-funcionarios y tambien mensajes homofobicos, uno de ellos directo a el cantante Ricky Martin.



Despues del escandalo, varios han sido los artistas que han alzado su voz para tambien exigir la renuncia del funcionario.



Ricky Martin estuvo presente en la isla, donde dijo ya estar cansado de el actual gobierno. 'Humillaron a la mujer, a la comunidad LGBT, personas con discapacidades, la corrupcion, es una locura, estamos cansados, ya no podemos más. Vivo en América pero tengo que venir a Puerto Rico para que el mundo sepa que haremos un cambio...' expreso el cantante en un video mientras estaba en una de las protestas.





#rickyrenuncia