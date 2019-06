Avengers: End Game Regresa A Los Cines Con Nuevas Escenas

Por Diego Ramos



Si te quedaste con las ganas de ver Avengers End Game en la pantalla grande, no te preocupes que segun reportes la cinta regresa a los cines.



La pelicula que estreno hace poco mas de dos meses y rompio records de taquilla esta vez re-estrena con nuevas escenas y un tributo a Stan Lee.



"Si te quedas y miras la película, después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño homenaje y algunas sorpresas." comento Feige en una entrevista con Screen Rant.



Avengers End Game sumo un total de $2.7 billones de dolares en taquilla quedando un poco detras de Avatar que hizo $2.8 billones. Con este re-estreno Avengers podria igualar o superar la cinta.



La pelicula estara en cines el proximo fin de semana, segun reportes, justo una semana antes de que estrene Spider Man: Far From Home.