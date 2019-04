'Avengers: End Game' Rompe Records De Taquilla

Por: Diego Ramos



Despues de varios meses de promocion masiva por fin se estreno la nueva pelicula de Marvel: Avengers End Game.



Las salas de cine comenzaron a mostrar la pelicula el Jueves por la tarde y algunos incluso estan abiertos 24 horas al dia debido a la gran demanda de boletos.





Marvel Studios’ #AvengersEndgame is NOW PLAYING in theaters. Get tickets: [link in bio> #DontSpoilTheEndgame