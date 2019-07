'Bájate de Tu Nube Y Se Mas Humilde' Noelia Llama Boba A Belinda

Por Diego Ramos



La cantante Belinda se encuentra participando en la version Mexicana de el programa La Voz donde comparte silla junto a Yahir, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner.



Durante una de las audiciones, una de las chicas participantes interpretaba el tema 'Tu' de Noelia. Belinda quien se encontraba de espaldas a la interprete se cuestiono quien cantaba la cancion. 'Quien Canta Esto... Laura Pausini?' se escucha a Belinda preguntar un poco confundida.



Dicho video llego a las manos de Noelia quien tomo la pregunta de Belinda como ofensa y esto lo demostro en un largo mensaje que le envio a traves de su Instagram.



'Pobre Niña Boba.... esto pasa Cuando la Sobervia es mas grande que TU Exito el Sapito. Pobre Niña Boba. Mira BELINDA solo te dire algo, bajate de TU Nube y se mas Humilde...' comenzo Noelia en una publicacion con un fragmento del video.



Noelia tambien la llamo irrespetuosa por referirse con la palabra 'esto' a una de sus canciones. Aseguro que la cancion es un himno al amor. 'Esa cancion ese HIMNO al Amor La Canta quien tiene 10 Millones de Discos vendidos, CERTIFICADOS EN USA, NO COMO LOS TUYOS DE CARAMELO E INVENTADOS...' escribio la interprete de Candela.



Noelia no solo comento sobre la cancion en cuestion, sino que tambien hablo de otros temas en su publicacion donde tambien tacho a Belinda y su mama de prepotentes. 'Nunca se me olvido que TU Mama queria sacarme de un Salon del Camino Real en Mexico donde estaba yo ensayando, y a Punta de gritos interrumpio mi ensayo por que TU habias llegado jajaja para que ensayaras TU , ESPAÑOLAS PREPOTENTES!! Mira como es la Vida ese Año me Gane el Premio Billboard y TU Gran Album Niña Sapito, No llego a nada.'



La publicacion cuenta con casi 5 mil likes y comentarios a favor y en contra de las dos cantantes.





--Pobre Niña Boba.......esto pasa Cuando la Soberbia es mas Grande que TU Exito el Sapito. Pobre Niña Boba. Mira BELINDA solo te dire algo, bajate de TU Nube y se mas Humilde, por eso en Mexico querida Española ---- , el Publico Canta y saben mas mis Canciones que las tuyas. MIS CANCIONES HAN ENAMORADO A CIENTOS DE MILES, Y SE HAN CASADO GRACIAS A TU. MIS CANCIONES QUE SON EXITOS SON HIMNO..... El Sapito ha hecho lo mismo??? QUIEN CANTA ESTO?? #Irrespetuosa "ESTO" Esa Cancion ese HIMNO al Amor La Canta quien tiene 10 Millones de Discos vendidos, CERTIFICADOS EN USA , NO COMO LOS TUYOS DE CARAMELO E INVENTADOS POR ADRIAN POSE que en Paz desacanse o Rodolfo Lopez Negrete (se todo NIñA Sapito) TU ( La Canta quien tiene 10 Exitos en Billboard en Español y 3 en Ingles tambien en Billboard, TU, como dice mi Cancion no los tienes.TU La Canta quien tiene Conciertos llenos y no vive del Bloff como TU.. Nunca se me olvido que TU Mama queria sacarme de un Salon del Camino Real en Mexico donde estaba yo ensayando, y a Punta de gritos interrumpio mi ensayo por que TU habias llegado jajaja para que ensayaras TU , ESPAÑOLAS PREPOTENTES!! Mira como es la Vida ese Año me Gane el Premio Billboard y TU Gran Album Niña Sapito, No llego a nada. Asi que aprende a RESPETAR. Que lo Unico que TU tienes es Seguidores en Las Redes,, y la mayor parte para detestar tu Prepotencia y presumidera.... no se de que. Por que Mamacita, YO si tengo y no aparento. --HUMILDAD !!!!!! #Esotefalta