Barbara Mori Rechazo Participar En Nueva Version De 'Rubi'

Por Diego Ramos



La actriz Barbara Mori encarno a la famosa Rubi unos años atras. El papel de la protagonista-villana fue uno de los mas importantes en la carrera de Mori, sin embargo ahora que se esta preparando una nueva version de la misma ella dio un rotundo no a su participacion.



La nueva version de la exitosa novela sera protagonizada por Camila Sodi, mas sin embargo Mori recibio la invitacion para participar, misma invitacion que ella no acepto.



'No soy fan de eso y menos cuando fue tan exitosa,' comento la actriz. 'Con los años siguieron esperando y ahora que la van a hacer me llamaron y seguí en las mismas,' dijo la actriz al referirse a que la empresa siempre quiso darle seguimiento a la telenovela del 2004.





A pesar de haber rechazado la invitacionle desea muchisima suerte a, quien interpretara su mismo papel. 'Yo le doy la patada del éxito a Camila Sodi porque me parece una gran actriz, es una persona a la que quiero mucho y espero les vaya increíble.' concluyo la actriz, quien dejo la telenovelas despues del exito de Rubi para concentrarse en otros proyectos en el cine.