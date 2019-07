Cameron Boyce, Actor De Disney, Muere A Los 20 Años

Por Diego Ramos



La mañana de este domingo se dio la noticia de el lamentable fallecimiento de el actor Cameron Boyce, quien tenia 20 años de edad.



De acuerdo con los primeros reportes, el actor murio debido a una convulsion mientras dormia.



El portal TMZ reporto que de acuerdo con su familia, el actor tenia una condicion medica la cual estaba siendo tratada y fue la que resulto en la convulsion.



"Sin duda, el mundo ahora carece de una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y lo amaron" comento la familia de Boyce. "Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo sumamente difícil mientras pasamos por la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano" agregaron al comunicado.



Cameron Boyce inicio su carrera en el 2008, apareciendo en un video musical y comerciales. En Abril del 2011 aparecio como invitado en el programa de Disney Good Luck Charlie. Posteriormente en Septeimbre del mismo año hizo su debut en el canal en el programa Jessie.



En su corta carrera Boyce tambien aparecio en varias peliculas compartiendo creditos con actores como Adam Sandler. Fue parte de The Descendants y este año hizo casting para el programa de HBO Mrs. Fletcher, que aun no estrena. En paz Descanse.





