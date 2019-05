Camila Sodi Protagonizara La Nueva Version De 'Rubi'

Por Diego Ramos



Despues de varios meses y nombres especulados dieron a conocer que sera la misma Camila Sodi quien interprete a la malvada Rubi.



Esta nueva version de la telenovela protagonizada por Barbara Mori en el 2004 regresara pero esta vez en formato serie y bajo la produccion de Carlos Bardasano.



De acuerdo con el portal Quien.com este sera el regreso de Camila Sodi a las pantallas Mexicanas, esto despues de haber participado en series como Falsa Identidad y la famosa serie de Luis Miguel.





