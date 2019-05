Cancelan El Desfile Anual De 'Victoria's Secret'

Por Diego Ramos



El que seria uno de los eventos mas famosos de pasarela ha sido cancelado y no se vera mas en television a partir de este año.



Y es que de acuerdo con el Director General de Victoria's Secret esta decision fue tomada despues de ver como el mundo de la moda esta cambiando y con ella la forma en que se proyectan este tipo de eventos, ademas de los bajos niveles de audiencia que tuvo el show el año pasado.





You can’t overdo it when it comes to Perfect Comfort. #wearitdaily