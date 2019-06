Cardi B Explota Contra Reportera De Espectaculos

Por Diego Ramos



Hace unos dias la periodista Gelena Solano trato de entrevistar a la cantante Cardi B pero para sorpresa de muchos la entrevista no salio como ella, o muchos, hubieran querido.



Solano se acerco a Cardi B quien lucia sin maquillaje y sorprendida de ver a la reportera esto fue lo que dijo: "No ves como me veo? ... Estoy con mi hija, con mi papa. Es que no me veo decente, mira como estoy," dijo Cardi B. "Yo no me veo bien [ahorita] mi cabello esta %$#*, no me hagas esto." siguio Cardi B antes de alejarse de la camara y es ahi donde vendria lo bueno.



Gelena Solano continuo sus preguntas esta vez al papa de Cardi B, mismo que le contesto que lo dejara entrar primero a un establecimiento y esto desato la furia de la interprete de I Like It quien regreso para explotar en contra de la reportera de El Gordo Y La Flaca.



"No pongas a mi papa en television" grito Cardi B mientras caminaba furica hacia Gelena. "No pongas a mi papa en television porque el no camina con seguridad y tu no sabes que gente puede hacerle daño a mi papa. No vengas a mi con camaras sin que yo sepa! Es una falta de respeto, estoy con mi hija... Es muy grosero, no hagan esa m*$%^&" termino de decir muy enojada la cantante.



Despues de la trifulca Cardi B se tomo sus redes sociales para explicar en un video el incidente y el porque no le gusta abordar a la prensa cuando esta con su familia, especialmente con su hija y sus papas.



Mas tarde, y una Cardi B mas calmada, volvio a estar en vivo en un video de Instagram donde le pidio disculpas a la reportera por su actitud pero reitero que asi es ella cuando se encuentra con su familia.



Video (imagenes) cortesia de Los Duenos Del Circo TV / El Gordo y la Flaca

Video of Cardi B se come con yuca a Gelena Solano