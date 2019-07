Carlos Rivera Sera La Voz De Simba En 'El Rey Leon'

Por Diego Ramos



Carlos Rivera anuncio a traves de sus redes sociales que sera el quien doble la voz de Simba en la version para Latinoamerica de El Rey Leon.



Rivera, quien hace unos dias cumplio 15 años de haber ganado el reality show La Academia, se dijo estar muy contento con dicha noticia.



“¡Feliz de compartirles una gran noticia! Daré voz a Simba en la versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva película de Disney El Rey León que estrena en todos los cines el próximo 19 de julio. El Rey León vuelve a sorprender mi vida, es mi hermoso ciclo Sin Fin” comento el actor. Y es que no es la primera vez que Rivera personifica a Simba. El ex-academico fue parte de la puesta en escena en teatro de El Rey Leon en Mexico y Espana en el 2013, lo que le dio reconocimiento internacional. En dicha puesta en escena Carlos compartio creditos con la tambien actriz Fela Dominguez, quien tambien doblara la voz de Nala en la pelicula.



El Rey Leon en su version en ingles incluye las voces de grandes artistas como Beyonce, Donald Glover y Seth Rogen. La cinta estrena en todos los cines el proximo 19 de Julio.





