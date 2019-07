Causa Revuelo La Eleccion De Halle Bailey Como 'La Sirenita'

Por Diego Ramos



Hace unos dias se anuncio que sera la actriz Halle Bailey quien le de vida a La Sirenita.



La eleccion causo revuelo entre ususarios de redes sociales ya que para muchos la actriz no va con el personaje.



Pero a pesar de que muchos no estan contentos, para uno de los directores encargados de darle vida a la pelicula, la actriz fue una de las favoritas desde que iniciaron los castings.



"Despues de una extensa busqueda, quedo muy claro que Halle posee esa rara combinacion de espiritu, corazon, juventud, inocencia y sustancia, mas una voz de canto gloriosa. Todas las cualidades necesarias para desempeñar este iconico personaje." comento Rob Marshall.



"#SaboteoMasivo a la sirenita live-action" comenta un usario en twitter. "Teniendo a Madelaine Petsch se les ocurre poner a Halle Bailey. " se puede leer otro tweet. Aparte de los tweets, son masivos los memes que rondan en redes sociales.



Por su parte Halle Bailey dijo que esto para ella representaba "Un sueño hecho realidad"





dream come true... ----‍♀️-- #thelittlemermaid