Celebra El Halloween Junto Al Museo De Los Niños

El Halloween esta ya a la vuelta de la esquina y si aun no tienes planes de que hacer no te preocupes porque para eso esta el Museo de los Ninos.

Este mes, celebrando el mes de las brujas, el Museo tiene muchos eventos que puedes disfrutar junto a tus ninos.



Aparte de las exhibisiones, en Octubre el museo tendra eventos con motivo de el Halloween que no te puedes perder.



Entre los eventos esta el Slime Off el proximo 27 de Octubre, donde tus ninos podran competir en unos mounstrosos desafios y si lo que a tus ninos les gusta es bailar, pues tendras que llevarlos al Thriller Dance Party el proximo 31 de Octubre.

Ademas, durante estos dias tambien tendran screenings de la famosisima pelicula Coco, habra funciones hasta el 18 de Octubre.



Por si fuera poco, aparte de todos los eventos, tus ninos pueden pueden pedir dulces desde ya y hasta el 31 de Octubre ahi mismo en el Museo. Asi que si tus ninos no se pueden aguantar hasta el 31 para disfrazarse bien lo pueden hacer desde ya en el museo!

Y eso no es todo, si vas al museo con una jersey o gorra de los Astros podras recibir 2 dolares de descuento en la entrada.



Para mas informacion sobre el Children's Museum of Houston y todos los eventos Haz Click Aqui



Por Diego Ramos