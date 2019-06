Chayanne Por Fin Responde A Todos Sus 'Hijos No Reconocidos'

Por Diego Ramos



Alguna vez escuchaste a tu mama decirte que Chayanne era tu papa.



Pues dejame decirte que no eras el unico o unica que escucho esto de parte de tu mama.



Y es que a traves de los años son muchos los que han escuchado la famosa frase de parte de todas las mamas que crecieron y se enamoraron de Chayanne en la decada de los 80.



Pues ayer dia de el padre, el cantante boricua decidio por fin contestarle a todos esos hijos no reconocidos que tiene alrededor del mundo. Y es que fueron miles las felicitaciones que recibio por el Dia Del Padre.



'Hijos he estado de gira y no he podido saber de ustedes, estoy muy orgulloso de todos ustedes, gracias por sus mensajes y por apoyarme día a día, espero verlos pronto…eeesssooo' es el mensaje que recibio uno de los usuarios de parte de Chayanne a traves de Instagram.



El mensaje fue compartido en la cuenta de Chayanne Toreroposting en Facebook y ya ha sido compartido mas de 70 mil veces.