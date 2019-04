Chica Pierde El Control Tras Enterarse Que Le Borraron Instagram

Hace unos dias se viralizo un video en redes sociales de una chica que derrama llanto mientras habla de su cuenta de Instagram borrada.



“Hey chicos estoy en medio de una edición y mi cuenta de Instagram se borró. Sí traté de recuperarla llamando a todos los que puedo y no sé por qué no funciona.” Empieza la chica al iniciar este video mientras llora deseperadamente.



“No soy nada sin mis segudores” expresa ella mientras seca sus incontrolables lagrimas.



Durante el video de mas de tres minutos le manda un mensaje a lo que ella considera sus haters, ya que segun le reportaron su cuenta en mas de una ocacion. “…Sé que a la gente le gusta verme caida como ellos y ser como la mayoria. Las personas que trabajan de 9 a 5. Esa no soy yo, yo estoy en Los Angeles para no ser así. Trabajo tan ****** duro para llegar a donde estoy,” dijo la chica.



Segun siguio describiendo, ella se dedicaba a ser stripper, pero despues de ver sus ingresos en redes sociales dejo de hacer eso. Le pidio a la gente ponerse en sus zapatos para ver que harian.



*Advertencia: El video contiene lenguaje obseno que podria ser sensible para algunas personas*

Video of STOP REPORTING MY INSTAGRAM ACCOUNT



“Nunca podria trabajar un trabajo normal, soy inútil.’ Aseguro. Termino el video diciendo que no es una persona apta para trabajar y le pidio a la gente que dejaran de reportar su perfil.



Se desconoce el nombre de la chica o el nombre de su perfil en Instagram. El video fue subido a YouTube por el usuario Jessy Taylor.​



En redes sociales: Diego Ramos