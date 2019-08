Christian Nodal Acepto Haberse 'Pasado De Copas' En Concierto

Por Diego Ramos



Hace unos dias el cantante Christian Nodal se presento en el pais de Costa Rica hasta donde llevo su mas reciente gira.



Con un lleno total en dicho pais, el cantante celebro el haber llenado un lugar de mas de 15 mil personas. Dicha celebracion lo llevo a ser blanco de criticas, despues de que circulara en redes sociales un video donde se le podia ver un poco 'pasado de copas.' Dichas imagenes fueron confirmadas por el mismo cantante quien aseguro que si habia cometido un error al tomar o 'celebrar' de mas.



'Soy un joven de 20 años que vengo de la nada, vengo de estar con mi gente. Llené un lugar de 15 mil personas en un país que no es el mío, yo estaba súper emocionado y bueno, soy un ser humano y al final me pasó una experiencia en donde se me pasaron las copas, cosa que nunca me había pasado, pero al final la gente estuvo muy contenta y eso es con lo que yo me quedo...' comento Nodal en una entrevista para el programa Ventaneando.



En dicho video se aprecia como el cantante jala a uno de sus asistentes para que se quede con el en el escenario hasta que se despide, Christian comento que fue al final de su presentacion.



'Y pues al final la gente estuvo muy contenta, al final ese video fue la despedida con Adios Amor ya para despedirnos del show, y la verdad que yo me fui muy enamorado del pais.'



Comento tambien que como todo ser humano se equivoco pero hay que aprender de ello.



Video cortesia @Ventaneando