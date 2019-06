Comida Gratis En Chick-Fil-A Si Te Vistes Como Vaca

Por Diego Ramos



Si eres de las personas que amas la cadena de restaurants Chi-Fil-A esta es tu oportunidad de comer Gratis!



Todo lo que necesitas para participar es vestirte de vaca. Si de vaca, o al menos llevar un atuendo de este animal.



Y es que el restaurant de comida rapida esta celebrando el aniversario numero 15 del Dia De Apreciacion a la Vaca.





