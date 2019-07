Condenan A Cadena Perpetua A Joaquin 'El Chapo' Guzman

Por Diego Ramos



Despues de meses de deliveracion el dia de hoy una corte de los Estados Unidos condeno a cadena perpetua mas 30 años a Joaquin 'El Chapo' Guzman.



El capo Mexicano, quien fuera extraditado a Estados Unidos en Enero del 2017, fue condenado en Febrero pasado por crimenes entre los cuales se encuentran el trafico de cocaina, heroina asi como asesinatos y lavado de dinero.



Tras estar frente al juez Cogan, encargado de el caso, el 'Chapo' Guzman aseguro no haber tenido un juicio justo, segun el por la no tan buena conducta de parte del jurado. De acuerdo con Guzman, varios de ellos 'violaron la orden de una corte al leer noticias y ver en redes sociales informacion de su caso.'



El injusto juicio no fue la unica de las cosas de la que el capo de la droga se quejo, ya que tambien hablo de la 'tortura psicologica, emocional y mental' que ha vivido desde que fue extraditado.



'Me he visto obligado a beber agua no-higienica. Se me ha negado el acceso al aire fresco y a la luz solar. El único aire que tengo en mi celda entra por el aire ventilador.' Comento Guzman.



Ademas de la cadena perpetua, a Joaquin se le sumaron 30 años mas bajo el cargo de 'uso ilegal de armas de fuego, incluyendo metralladoras.'



El juez tambien ordeno al capo pagar la suma de $12.6 Billones de dolares para reparacion de daños y pasara el resto de sus dias en una prision en Colorado.