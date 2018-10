Confirmados Los Coaches Para La Nueva Temporada De La Voz

Este año esta de regreso a la television hispana el reality show que le ha dado la vuelta al mundo; La Voz.



Si bien, con anterioridad Telemundo ya habia emitido varias ediciones del reality, este año le da un giro y en vez de ser concursantes niños como en años anteriores, la competencia ahora sera entre adultos.

El programa musical a lanzado a varios cantantes alrededor del mundo, pero lo que mas llama la atencion es el saber quienes seran los artistas que estaran sentados en las famosas sillas giratorias. Los mismos coaches que pondran a prueba sus conocimientos y trataran de ganar el concurso. Aqui te presento los artistas que este año estaran en tus pantallas:



1. LUIS FONSI

Luis Fonsi fue el primer artista confirmado desde el dia uno del anuncio, La cadena anuncio La Voz y ese mismo dia revelo que Luis Fonsi seria parte de el. El cantante Puertoriqueño viene fuerte a la competencia despues de su exito global Despacito y una gira mundial.



El Cantante Colombiano viene de la gira Vives Tour con gran exito aqui en los Estados Unidos y que sigue por el pais Mexicano. Carlos Vives es uno de los artistas mas sobresalientes de los ultimos meses con canciones super tocadas como La Bicicleta, Robarte un Beso y Hoy Tengo Tiempo.Y si hay alguien que conoce a Carlos Vives muy bien es el cantante Wisin, quien es el tercer coach y quien no hace mucho hizo una colaboracion musical con Vives. Esta no sera la primera vez que Wisin este como Coach de dicho reality ya que con anterioridad participo junto a Yandel en la edicion Mexicana de La Voz, donde tambien compartio creditos con la cuarta Coach.Y para cerrar el panel de Coaches, no podrian dejar fuera el poder femenino. En esta temporada el Women Power vendra de la mano de Alejandra Guzman, quien estreno recientemente su sencillo Soy Asi. Otra coach que no es nueva al formato ya que con anterioridad tambien fungio como Coach en Mexico.Y ahora que ya conoces a los cuatro coaches, queseras?La Nueva Temporada de La Voz inicia Muy Pronto.Por Diego Ramos