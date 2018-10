Confirman Segunda Y Tercera Temporada De La Casa De Las Flores

*SPOILER ALERT*



Como ya sabes lo de hoy son las series y una de las mas vistas este ano es La Casa de Las Flores, si aun no la haz visto te recomiendo que lo hagas ya y no leas mucho que te puedes topar con algunos adelantos!



Y si eres de las que ya la viste, pues seguramente quedaste igual que yo con mas preguntas que respuestas verdad?

Y es que durante la primera temporada de dicha serie paso de todo y vimos cosas que nunca imaginamos, o al menos yo!

Pero no hay que preocuparnos ya que esta semana Netflix anuncio que no solamente se viene la segunda temporada de La Casa de las Flores si no que habra hasta una tercera!





Creen saber todo sobre la familia De la Mora pero aún no han visto nada. #LaCasaDeLasFlores, temporada 2 y 3 próximamente solo en Netflix. pic.twitter.com/NmLF2H1qjd — La casa de las flores (@CasaFloresTV) October 9, 2018

Y que bueno que Netflix decidio darnos mas de los De la Mora porque con 13 capitulos no fue suficiente. Ahora nos tocara esperar que pasara con la relacion de Paulina de la Mora y Jose Maria, o mas bien Maria Jose! Se regresarian a Espana?Que pasaria con Diego y todo el dinero que se robo, crees que regrese a reconquistar a Julian?Y creo que lo que todos nos preguntamos al final fue que pasaria con Virginia de la Mora, a donde se fue? Y sera que nos daran la sorpresa y regrese, porque segun dijo Veronica Castro en entrevistas, ella ya no haria mas temporadas.

Ya todo es cuestion de esperar ya que las series 2 y 3 se estrenaran en el 2019 y 2020 respectivamente.



Por Diego Ramos

Instagram @eldiegoramos