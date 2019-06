Esto Puede Salvar Tu Relacion o Hacerte Libre

Sabemos que cada pareja y cada relacion es diferente, pero talvez estos cconsejos pueden aplicar a tu vida o relacion:

1. Es Importante enamorar a tu pareja diario. La conquista siempre tiene que ser fresca y agresiva como si fuera el pricipio de la relacion. No te Confies!

2. Tienes que aprender a amarte tu mismo. Nunca podrás amar correctamente a alguien si no aplicas esto! nadie es responsable de tu felicidad mas que tu.

3. :La Costumbre es parte del fracaso, no puedes ser conformista si la relacino no esta bien. Si la #1 y la #2 no te ayudan entonces recuerda que es mejor tener una relacion que te haga feliz no que te hace sentir bien ! conoce la diferencia.

4. El Error mas Grande es que nos enamoramos de lo fisico y no de la personalidad! esto puede llenarte de desencantos .. OJO!

5. En realidad no hay formula para el amor! asi que esta es deseandote suerte y tu relacion o en tu solterismo! lol....