Artista De La Semana !

Video of Fonzo AM ✖ Jandres ✖ Andrea Valles "Cuando Tú" Remix [OFFICIAL VIDEO]

Fonzo AM es un joven cantautor de música urbana. El amor y pasión en crear musica fue en el año 2009. Las ganas de desarrollarse como artista fueron aumentando, fue así que formo parte de un duo musical llamado The Authentic Duo. Grabando música y haciendo videos musicales, el duo constantemente sacaba contenido para el internet y haciendo presentaciones en discotecas locales. Por cosas del destino Fonzo se separa del duo en el año 2015 y nace Fonzo AM. Fonzo deside seguir creciendo su carrera, comenzó a lanzar sencillo tras sencillo en las redes como solista. Fonzo AM se a presentado en discotecas y festivales en Estados Unidos. El año pasado Fonzo fue la cara en los periódicos y canales locales del estado de Texas representado a los latinos ya que fue parte de uno de los festivales mas grandes de los Estados Unidos llamado SXSW que se da acabo cada ano en la ciudad de Austin Tx. Actualmente Fonzo AM esta promocionando su mas reciente sencillo y video musical titulado “Cuando Tú”, que cuanta con mas de 250,000 reproducciones en 2 meses de aver salido.Su precentación en el Pepsi Center en la CDMX junto a Arcangel y De La Ghetto le a avierto puertas y se a ganado el cariño del publico mexicano. Fonzo AM estará visitando Guadalajara, CDMX, y Monterrey este año para conquistar y seguir brindándonos con su música. Puedes seguirlo en todas las redes sociales on en su pagina official FonzoAM.com

Su tema y video promocional es “Cuando Tu Remix” junto a Jandres & Andrea Valles ex participantes de la primera y segunda temporada del programa de la cadena Univision llamado La Banda.