Artista De La Semana !

El artista cubano alcanzó las listas de éxito con su disco Real, Además de su faceta de cantante, ha escrito temas para productores como Nando. Olivera tiene entre sus planes grabar nueva música de su autoría

El cubano Jay Olivera no para de escribir temas para su próxima producción discográfica, de las que aún no quiere revelar muchos detalles. En estos momentos es artista exclusivo de LIN Entertainment LLC, con oficinas en Houston, Texas.

“Desde que me levanto estoy con un lápiz y un papel pensando canciones. Me meto en el estudio y escucho música, lo que está sonando en el momento. Después escribo. Mis temas son lo que he vivido, músicas reales, de lo que yo he pasado”, adelanta.

En esa misma cuerda estuvo su disco más reciente, Real, con temas como “Yo no soy mentiroso” y “Corazón Desesperado”, que estuvo en el top 10 de Centroamérica y Sudamérica, generando tanto interés que incluso el equipo del cantante Farruko viajó a conocerlo a Houston. “Cuando hablo de Real no puedo dejar de mencionar al músico y director musical Henry Ban Revi, quien trabajó en varias de las canciones, así como Carlos Jael, ingeniero, que laboró en dos temas”, anotó.

La nueva premisa de Jay es poder superar ese éxito a base de temas que reflejen tanto su cubanía, como el mundo musical en el que formó, tratando de conservar sonoridades y códigos internacionales.

Dada la experiencia que acumula, este nuevo fonograma será un reflejo de esa seguridad, cada vez más afianzada en él. Su pasado tiene actuaciones junto a los Kumbia Kings, y escenarios como Sábado Gigante o el famoso Megatón de Texas. También ha sido autor de canciones para Nando.

“Al uno trabajar con personas que han llegado a otro nivel de la música, que han logrado sus sueños y que los escuchen millones de personas, pierdes el miedo a ese público, a enfrentarte a diez mil o quince mil personas que cada cual piensa diferente o te está señalando”, agrega.

Olivera aún no tiene una fecha definitiva de lanzamiento del disco o la lista de canciones que incluirá, pues su velocidad de composición es sorprendente. Sin embargo, es probable que repita el binomio con Lawro Monse como productor y explore los géneros urbanos.