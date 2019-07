Cardi B Tira Peluca al Publico En Pleno Concierto

Usualmente vemos como los fans pueden tirarle cosas a los artistas, como por ejemplo prendas personales. Maluma, Enrique Iglesias, Romeo Santos entre otros son victimas de fans un poco alborotadas que mueren por su atencion y se prestan para tirarles al escenario bracieles y hasta calzones.... Pero en esta ocasion cardi B fue la que tiro algo a los fans... Su Peluca WOW!! y los mas raro del caso es que ahora ella tras sus redes sociales esta pidiendo de regreso su peluca! common manita! whats going on here lol... Crees que se la devuelvan ? o la pondran en Ebay ? lol.....