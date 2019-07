Cenelo Subastara Pijama Para Ayudar a Los Niños Con Síndrome de Down.

Mi Campeon Canelo Subastara su Pijama que tiene estampada ositos de una firma super carisma " Dolce & Gabbana" con un valor de $2,000.00 US, Pero sabemos que recaudara mucho mas que eso. Yo iniciaria con $5,000.00 US si es que lo tengo pero como no.. suerte a quien ponga mas lol :)

Esta PIjama la uso en su jet privado camino a las vegas en Mayo cuando pelio con Jacobs, Caul gano y pudo unificar los titulos.

La pijama será donada a la Fundación John Langdon Down, que se especializa a brindar ayuda a niños con Síndrome de Down.