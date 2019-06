Este Caso viene Deliverando desde el 2001

El Actor Ashton Kutcher testifico en los angeles en el jucio de asesinato de la joven fallesida de 22 años Ashley Ellerin, Crimen comedito hace 18 años. Ashton Comenta que toco su puerta una noche que estaban supuesto a salir en un date y se preocupo al ver que nadie contestaba la puerta. El ademas comento que cuando miro por la ventana vio manchas rojas parecidas a manchas de vino en el piso pero no lo determino como alarmante. El Dia Siguiente cuando supo del asesinato fue directo a los detectives y dijo mis huellas dijitales estan sobre la puerta. Dijo ” I was Freaking out” que se estaba volviendo loco. Claro al actor no se le implica nada en este crimen.