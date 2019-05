Que Ser Humano Tan Bello.

Ex Esposa De Jeff Bezos Mackenzie Bezos Es la mujer mas rica de mundo. Por lo tanto puede tener muchos suenos y ambiciones de crecer su fortuna y ser una empresario como su ex esposo, pero ella tiene otros planes para su fortuna. Ella Donara la mitad de esa fortuna que obtuvo como compensacino de el divorcio con Jeff Bezos, no todos los seres humanos pueden hacer este acto de caridad o tener el corazon tan grande! Te felicito y te deseo todo lo mejor del mundo !! Eres lo maximo.