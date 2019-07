El Colombiano de 25 años no solo conquista los escenarios pero ahora se enfoca en Hollywood. Esta ver junto con Jlo y Owen Wilson and la Comedia Llamada "Marry Me". Aun no hay muchos detalles de cual papel o que tan importante papel tomara maluma en esta cinta pero si sera un logro mas para el Dirty Boy. Le Deseamos Suerte en su carrera como actor!