Don Omar Aclara Que No Es Homofobico

Hace unos dias Don Omar se vio envuelto en una polemica y todo por una de sus publicaciones en Instagram que algunos tacharon de homofobica.



Todo empezo cuando el cantante publico esta fotografia en dicha red social:



Con el encabezado "Lunch break! Alguno de ustedes come --? Yo no ---- #dígalenoalacarnedepato #esdura" para algunos nada fuera de lo comun, pero para mucha otra gente fue algo homofobico el usar el emoji de un pato, ya que en Puerto Rico y otros lugares de Latinoamerica el termino Pato es usado para referirse a los homosexuales.La publicacion fue hecha casi al mismo tiempo que salio el escandalo del video intimo del cantante Ozuna, por lo que algunas personas en redes sociales tomaron la publicacion de Don Omar como una indirecta.Tras ver la reaccion de su publicacion en redes sociales, el cantante de Pobre Diabla decidio hablar sobre el asunto y lo hizo durante un video en Facebook en el que aseguro no ser homofobico.“Para quien no lo sepa en mi circulo familiar existen alrededor de tres lesbianas y dos homosexuales, toda la vida, en la familia. Son parte de mi familia, familia a la que amo, a la que respeto, a la que no tengo miedo por sus preferencias sexuales..” inicio el cantante a través de su cuenta de Facebook. Durante el video de mas de nueve minutos, Don Omar también conto sobre su tolerancia hacia el tema. Indico que desde pequeño le ensenaron y criaron con tolerancia y respeto hacia la comunidad LGBT.“A mi no me molesta que la gente hable de mi...” Dijo Don Omar haciendo referencia a quienes tacharon de homofóbica su publicación, “Ninguno de los homosexuales de mi familia se siente ofendido por el avatar de un animal… Ninguno de los homosexuales de mi familia he escuchado nunca que se refiera a ninguno de ellos como pato / pata” continuo el cantante aclarando el encabezado de su fotografía y el emoji de el pato.Don Omar aseguro ser una persona que ama a sus familiares homosexuales, los respeta, los cuida y desea lo mejor para cada uno de ellos. “Dentro del genero, mis amigos homosexuales, que pues a lo mejor no han dicho a viva voz quienes son, pero que saben que yo lo se, tienen mi respeto igual.”“Si a usted le molesto la percepción que crearon por un mensaje en Instagram, déjeme decirle que a mi me molesta que se haya muerto alguien y que en Puerto Rico no hayan hecho nada. Solo crear un issue de un post de Don Omar en Instagram,” dijo hablando sobre Kevin Fret, cantante asesiando hace unas semanas en la Isla. “Aquí no hay ni una sola victima mas que Kevin Fret, asi que En Paz Descanse a quien no conoci, pero a quien tampoco merecia morir en un crimen de odio,” concluyo el cantante.