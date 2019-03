Dulce Maria y Alexander Acha Unen Sus Voces En ‘Los Caminos De La Vida’

Quien se iba a imaginar alguna vez este clásico en voz de la Ex-RBD Y Acha verdad!

El día de ayer se estrenó en plataformas digitales una nueva versión de la canción ‘Los Caminos de la Vida,’ original de Omar Geles y quien la interpretara con Los Diablitos en los años 90. Posteriormente también fue grabada y es muy conocida con La Tropa Vallenata.



Este vallenato ya es un clásico de la música y en estos días Alexander Acha y Dulce Maria le pusieron su propio estilo, algo con más toques de cumbia.



La realización de esta canción tiene un porqué y es que es parte de la campaña denominada ‘La Vida Por Delante’ en Mexico. Dicho movimiento tiene como objetivo apoyar a mujeres que viven un embarazo inesperado.



“Queremos que este mensaje llegue al mayor número de personas, porque creo en su sentido de respeto a la vida tanto de las futuras madres como de los productos en el periodo especial de lo inesperado” comentó la cantante Dulce Maria al respecto sobre esta campaña la cual ya es difundida en varios medios de comunicación en Mexico.



Feliz viernes!!! Para festejar les tenemos la noticia que ya está a partir de hoy #LosCaminosdelavida con @alexanderacha por @claromusica y a partir del 22 de marzo estará todas las plataformas digitales!! #cumbia ---- ------ se van a divertir ! @lvpdmx #foto @luisdelaluz #hair&makeup @hugoquinonesmakeup ❤️--