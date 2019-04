El Antes Y El Después De Lele Pons

Por: Diego Ramos



Impresionado quede despues de ver el gran cambio de imagen que tuvo Lele Pons.



Y es que hace unos dias a traves de instagram la periodista Nelssie Castillo compartio una foto de el antes y despues de la influencer.



Creo que ahora si aqui va muy bien el dicho que dice que 'no hay mujer fea, sino sin dinero.'



Lele Pons en una de las influencers de mayor seguimiento en las redes sociales, y ultimamente ha estado incursionando en la conduccion y en la musica. Asi se veia Lele Pons unos años atras:



El gran cambio de la influencer #lelepons