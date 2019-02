El Famoso Jugo De Apio Y Sus Beneficios

Si eres de las personas que como yo constantemente buscas tips y/o remedios para verte mejor seguramente ya haz escuchado de la nueva tendencia en redes sociales; el Jugo de Apio. Si aun no escuchas sobre el, no te preocupes que a continuación te voy a contar sobre este nuevo trend.



Pues no hace mucho mis amigas me hablaron sobre el, yo dije Jugo de Apio? Osea para empezar asi apetecible pues no se escucha verdad, pero después de tratarlo creeme que no esta tan mal! Empeze a hacerlo hace poco mas de 2 semanas y créanme que los resultados si me han dejado asi como de wow. Siento mi piel mas fresca y radiante! (Sone como comercial).



Antes de tomarlo me di a la tarea de buscar algunos de los beneficios del mismo y aquí te presento algunos:



- Mejora la salud del Corazon

-Es un desintoxicante

-Te proteje la piel

-Te ayuda con el sueno



Lo mejor de todo es que es fácil de hacer y super rápido y que lo puedes encontrar en tiendas fácilmente.

Para hacerlo es simplemente cortar los racimos del apio y ponerlos en la licuadora (o shaker) y molerlo, super fácil no? No tienes que agregar nada ya que el apio suelta el mismo jugo.

Te recomiendo tomartelo en ayunas y si eres de las personas que le piensa dos veces para tomarse el apio solo, te recomiendo agregarle una manzana verde los primero días para que el sabor no sea tan fuerte, y ya con el tiempo vas hechandole menos manzana para dejar el apio solo.



Obviamente el apio solo no te hara milagros, asi que te recomiendo acompanarlo con una dieta balanceada!



La verdad no se quien o cuando lo haría trending, pero lo que si es que ya hasta artistas se han sumado a la gente que están haciendo de este jugo tendencia en Instargram con el hashtag #celeryjuice.



@Diego Ramos