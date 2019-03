El ‘Okurrr’ de Cardi B Sera Marca Registrada

Si hay alguien que sepa de negocios, o al menos asi lo veo, es la cantante de música rap Cardi B.



Y si hay algo que diferencia a la cantante de otros artistas, es su forma de ser; muy ella, sin filtros diría yo. Y sin filtros poco a poco se fue presentando en diferentes programas de televisión en donde acaparo la atención de muchos por su forma de ser. Lo que mas resaltaba en entrevistas era el ‘Okuur.’ Y lo pongo entre comillas porque esta frase o palabra próximamente será una marca registrada.



Asi es, la cantante Cardi B decidio tomar cartas en este asuto ya que según palabras de ella a donde quiera que iba la gente le pedia que dijera su famoso ‘Okurrr.’ Y fue de una forma muy a su estilo que dijo ‘Porque no beneficiarme de esto?’ y esta en lo cierto no crees?



Please me A post shared by CARDIVENOM (@iamcardib) on Mar 9, 2019 at 4:44pm PST

Cardi B ya presento oficialmente ante juzgados esta solicitud para registrar la palabra o sonido a través de su compañía Washpoppin, Inc. Y de acuerdo con la solicitud esta prohibiría, entre otras cosas, el uso del 'Okurrr' en cualquier tipo de ropa.Asi que de ahora en adelante cuidado cuando lo uses, no te vaya a demandar!