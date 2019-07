El Rumor de Rob Kardashian y Natti Natasha Se Escala !

Todo Comenzo con un Flirting de Rob Kardashain hace Natti Natasha cuando ella puse una foto en bikini en sus redes sociales. Rob comento "Hi There" y Natti le seguio la corriente. Luego Natti le Pone " Happy Fathers day" y ahi fue cuando Khloe Hace un tweet donde pregunta quien Es Esa Muchacha " Who is this girl" .. Tweet que muchos fans de Natti tomaron mal. Tras toda la conmocion Khloe Kardashian dio declaraciones donde dijo que era solo jugando con su hermano y que no lo hice de manera mal. Esperemos que sea una relacion normal... Pero como es con una Kardashian lo dudo........