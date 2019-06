Ella Es La Protagonista De 'El Secreto De Selena'

Por Diego Ramos



Mucho se ha hablado de 'El Secreto De Selena' y pronto se sabra mas de la serie basada en el libro de la periodista Maria Celeste.



La serie fue estrenada en Latinoamerica el año pasado pero el estreno en Estados Unidos ha sido demorado.



Esta semana la revista People En Espanol le dedico la portada a la protagonista de dicha serie. Maya Zapata es quien encarna a la reina del Tex-Mex en dicha serie que narra lo que hay detras de la muerte de Selena.



La serie recibio alagos tras su estreno en Latinoamerica pero tambien mucha critica por fanaticos de la cantante.



El Secreto De Selena que cuenta con 13 capitulos podria estrenar tan pronto como Agosto en Estados Unidos.





Muy contenta de compartirles la nueva edición de @peopleenespanol con una entrevista muy bonita. Ya pronto se estrena en Estados Unidos! Qué emoción!! -------- @elsecretodeselena