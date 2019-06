Hombres Con Uñas Pintadas ¿Una Moda?

Por Diego Ramos



Hace unos dias tuve la oportunidad de visitar la llamada ‘Isla del Encanto.’



Puerto Rico sin duda es uno de los destinos mas bellos que podras encontrar y definitivamente si algun dia tienes la oportunidad de visitarlo hazlo.



Pero mas alla del sol, el mar y la arena hubo algo que note y me llamo mucho la atencion.



Y es que no fue uno ni 2 sino varios los hombres a los que vi con las uñas pintadas. Si, pintadas.



Y si bien no es algo nuevo en los hombres, ya que hace unos años los ‘emos’ se pintaban las uñas de color nego (No se si lo hagan aun), hoy lo que note es que no es solo el color negro el que se utiliza, ya que me toco ver uñas verdes, azules y moradas.



Note que entre las uñas que vi era solo el color y no las uñas hechas en si como hemos visto a Bad Bunny ultimamente. Y fue precisamente Bad Bunny quien me dejo pensando si seria gracias a el la ‘moda’ de las uñas pintadas. Y si en realidad es una moda o sera algo que veamos en hombres frecuentemente de hoy en adelante.





¿Tu estas de acuerdo en que un hombre se pinte las uñas?