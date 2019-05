Houston Celebra El Orgullo LGBT 2019

La celebración oficial de Houston LGBT Pride® | ¡El tema del orgullo 2019 es el verano del '69!



Se acerca la celebracion mas grande de la comunidad LGBT en Houston. Comenzando el proximo 22 de Mayo se llevaran a cabo varios eventos y celebraciones concluyendo el proximo 22 de Junio con el Festival y Desfile del Orgullo LGBT.



Aqui algunos de los eventos a los que puedes asistir:



Reel Pride | Pride Film Fest

Sabado 1 de Junio : 12-7PM

Exhibicion de obras hechas por miembros de la comunidad LGBT

MAS INFORMACION AQUI



Rumba with Pride | Official Pride LatinX Night

Viernes 7 de Junio : 9PM

Una noche para bailar desde Merengue, Salsa hasta Mambo

MAS INFORMACION AQUI



GENDERLESS COCKTAIL PARTY | OFFICIAL PRIDE EVENT

Viernes 14 de Junio : 8PM

MAS INFORMACION AQUI



Baewatch x Salvation | Official Pride Pool Party

Sabado 15 de Junio : 2PM

La pool party oficial del Pride Houston

MAS INFORMACION AQUI



Rock the Runway | Official Pride Fashion Show

Jueves 20 de Junio : 7PM

El evento donde los disenadores y modelos de Houston se aduenan de la pasarela

MAS INFORMACION AQUI



2019 HOUSTON PRIDE FESTIVAL

Sabado 22 de Junio : 12-7PM

Festival gratis y abierto para todas las edades

MAS INFORMACION AQUI



2019 HOUSTON PRIDE PARADE

Sabado 22 de Junio : 8PM

El desfile que cierra con broche de oro el mes del orgullo LGBT

MAS INFORMACION AQUI



Para la lista completa de eventos y todo lo que debes saber HAZ CLICK AQUI.