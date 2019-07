¿Hubo Golpes Entre Alejandra Guzman Y Su Hija? Frida Sofia Vuelve Al Ataque

Por Diego Ramos



El problema entre Alejandra Guzman y su hija sigue dando de que hablar y esta vez Frida Sofia pone en duda si su mama la golpeo.



Frida Sofia se tomo las populares stories de Instagram para volver a dar de que hablar.



"Ya basta de mentirle a la gente no? Ahora que yo estoy madrea*&% que madr&* a Alejandrita, mejor hay que conseguir testigos, hay mucha gente, mucha gente que ha sido testigo de tu abuso fisico, mental, psicologico...mucha gente..." Inicia diciendo Frida Sofia. "La unica violenta, agresiva y abusiva eres tu..." continuo.



Durante las historias en su cuenta, Frida tambien se va en contra de su mama reclamandole la entrevista que realizo con un canal muy popular en Mexico. "Porque te enojas, porque estoy cantando, porque estoy realizando mis sueno el que nunca quisiste que hiciera..." menciona. "Porque te enojas, ahorita que termine la entrevista ya te sirven tu tequila y te manipulan...." continuo Frida.



Continuo hablando mal de Alejandra Guzman y tambien de el manager de la cantante y aseguro tener videos de las evidencias de que Alejandra la golpeaba. "He sido mas que buena hija con esta diabla, no se vale y por eso estoy publicando esto porque no se vale...." termino entre lagrimas Frida Sofia.



Las historias no fueron lo unico, en su perfil de Instagram publico un video ensenando varios moretones en su brazo con el encabezado "Es un orgullo... Explicales esto Alejandra Guzman !!! Vieja loca" y etiqueto el perfil de Guzman.