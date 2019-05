Instagram Podría Esconder Los Famosos 'Likes' Muy Pronto

Por Diego Ramos



Una nueva actualizacion en la red social Instagram podria cambiar la forma en la que la usamos.



Y es que seamos sinceros, siempre que subimos una foto lo primero que pensamos es ¿cuantos likes tendra?



Creeme que no eres la unica persona que se preocupa por esos famosos likes o 'me gusta', pero pronto todo eso podria ser historia. Y es que de acuerdo con Instagram, la plataforma esta probando el esconder los likes de cada foto que sea puesta.



¿Como seria esto? te preguntaras. Pues ahora solo veras la foto de tu artista, influencer o amigo favorito sin ver el numero de likes que la foto tiene. Lo mismo aplicaria para los videos, en el caso de los videos ya no se veria el numero de vistas con este nuevo feature.



'Queremos que las personas se preocupen un poco menos por la cantidad de "me gusta" que reciben en Instagram y pasan un poco más de tiempo conectándose con las personas que les interesan,' expreso Adam Mosseri, lider de Instagram.





Los Angeles-based dancer and choreographer Justin Valles’ (@justjet_) life changed when he started teaching #BodyControl to students with genetic debilitating conditions. “I realized I’m not just teaching dance. I’m teaching people how to regain control of their body,” says Justin, who grew up in New Jersey. “For me, Body Control is not a style, it’s a philosophy that can be applied to any dance. If you don’t understand your body, how can you control it?” ✊ Today on our story and IGTV channel, Justin proves that all the world’s a stage. Check it out. Photo of @justjet_ by @djshakee